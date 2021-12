UBRIACO INVESTE UN CARABINIERI E NON SI FERMA ALL'ALT: ARRESTATO

E' accaduto ieri notte a Tortoreto. Un uomo, ubriaco ha tentato di mettere sotto un carabiniere dopo che gli era stato intimato l'alt ad un posto di blocco ed è scappato. Dopo un inseguimento l'uomo, un 40enne è stato arrestato (ai domiciliari) con le accuse di: lesioni personali colpose e lesioni personali stradali gravi. I fatti si sono verificati ieri notte a Tortoreto, sulla statale Adriatica. Secondo una prima ricostruzione, il militare era impegnato in un controllo su strada. Il carabiniere era in pattuglia con un collega e si trovava fuori dalla vettura quando improvvisamente è stato travolto dalla macchina alla cui guida c'era l'uomo poi risultato ubriaco. L'uomo ha proseguito la corsa per due chilometri prima di essere bloccato ed arrestato. Il carabinieri ne avrà per 40 giorni per la frattura scomposta di una gamba e di un malleolo. Oggi l'udienza di convalida.