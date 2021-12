SIGILLI ALLA CONCESSIONARIA DI PATRIZIO, SI SPEGNE UN’ALTRA STORICA INSEGNA TERAMANA

Sigilli alla concessionaria Di Patrizio. Si spegne per sempre un’altra storica insegna teramana. All’esito della procedura di concordato, avviata anni fa e che la proprietà aveva cercato di arginare, proseguendo nell’attività di rappresentanza della BMW, purtroppo il giudice fallimentare ha ritenuto che non esistessero i presupposti per poter consentire la prosecuzione dell’impresa. Così, dopo l’udienza, ha disposto l’apposizione dei sigilli alla sede di Piano d’Accio, consentendo solo una breve proroga per la sola officina, allo scopo di consentire la restituzione delle auto ai clienti. La notizia, amplificata dal vocìo provinciale, ha immediatamente preso a circolare, amplificandosi nei dettagli e nelle cifre, fino a sfiorare l’illazione su crac multimilionari. In realtà, si tratta invece dell’ultimo atto di una crisi che ha investito la storica concessionaria, così come molte altre in Italia, e alla quale certo i due anni di Covid non hanno giovato. Adesso, dopo i prevedibili ricorsi e l’iter fallimentare, la sede di Piano d’Accio andrà all’asta.

LA SEDE