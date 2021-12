MINACCIA DI UCCIDERSI LANCIANDOSI DAL TERZO PIANO DI UN HOTEL TERAMANO, SALVATA DAI CARABINIERI

Minacciava di uccidersi, lasciandosi cadere d terzo piano dell’Hotel Abruzzi, ai Tigli. L’hanno salvata due Carabinieri, che sono riusciti prima a calmarla e poi ad afferrarla. Protagonista della vicenda, una teramana 41enne, ospite dell’hotel, che ha avuto una crisi psichica e ha deciso di uccidersi. Sembra che avesse scritto una lettera, prima di accostate la sedia al parapetto. Ed è in piedi su quella sedia che ha cominciato ad urlare, richiamando le attenzioni dei passanti e degli altri ospiti dell’albergo. Sul posto, è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che, una volta sventato il suicidio è rientrata la donna in hotel, l’hanno accompagnata in ospedale per un Trattamento Sanitario Obbligatorio con ricovero in Psichiatria.