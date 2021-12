COVID / CONTROLLI A RAFFICA, IL PREFETTO CHIEDE AL SINDACO MASSIMI CONTROLLI

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito nella serata di ieri per la verifica dei dati sui controlli anti-covid effettuati dalle forze dell’ordine in base al piano provinciale adottato il 3 dicembre dal Prefetto, Angelo de Prisco, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 172/2021.

Nella prima settimana di vigenza delle nuove misure di contenimento pandemico e dell’introduzione del regime rafforzato della certificazione verde (super green pass), si registra un notevole impegno degli operatori di polizia che, sull’intero territorio provinciale, hanno effettuato 3.192 controlli sulle persone per la verifica del possesso del green pass, controlli da cui sono derivate 17 sanzioni per

mancanza di certificazione e 17 sanzioni per mancato utilizzo di dispositivi di protezione.

Sono state controllate, inoltre, 465 attività commerciali con elevazione di 5 sanzioni a carico dei titolari.

Con l’occasione il Prefetto nel ringraziare la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale della Città di Teramo, per l’impegno profuso in questa delicata fase pre-natalizia, ha tuttavia sollecitato un maggior contributo delle polizie municipali, in particolare di quelle dei comuni con maggior consistenza demografica, costieri e a particolare vocazione turistica. Nel ricordare che tali specifici controlli sono un obbligo di legge, è stato rilevato che, al momento, sono solo 11 i Comuni che hanno comunicato l’effettuazione dei controlli (Atri, Campli, Castiglion M.R., Castilenti, Colonnella, Crognaleto, Mosciano S.A., Nereto, Pineto, Teramo e Torricella S.). A tal riguardo, la Prefettura ha già formalmente sollecitato i Sindaci a dare corso alle attività di controllo imposte dal decreto-legge n.172/2021 e dal discendente Piano provinciale del 3 dicembre scorso.

Il Comitato provinciale, dopo aver ascoltato la relazione sullo stato dei contagi e sulla capienza ospedaliera, riferita dal Direttore Generale Asl, dott. Di Giosia, si è poi soffermato sulla necessità di ulteriori, specifiche, pianificazioni in vista delle festività natalizie, al fine di innalzare il livello di attenzione sul versante più ampio del controllo del territorio.

Il Questore, dott. Lucio Pennella, adotterà specifiche ordinanze per un impiego coordinato interforze per assicurare le più idonee condizioni di sicurezza, di ordine pubblico e di cautela sanitaria.

Al Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, è stato rivolto l’invito, in veste di rappresentante ANCI, a richiamare l’attenzione dei colleghi Sindaci sul più rigoroso rispetto dei protocolli sul distanziamento interpersonale e sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e delle aree eventualmente destinate ad iniziative e manifestazioni pubbliche programmate fino al termine delle festività.