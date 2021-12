INSEGUITA DALLA POLIZIA PER LE VIE DEL CENTRO, BMW SCOMPARE NELLA NOTTE

Tutto è successo in pochi minuti, l’auto, una BMW scura, non si è fermata all’alt della Polizia, in centro, ma si è data alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento per le vie di Teramo, con la BMW lanciata a forte velocità e la volante della Questura a sirene spiegate. L’auto dei fuggitivi si è lanciata verso piazza Garibaldi e poi in Viale Crucioli, dove ha anche urtato un autobus della Staur in servizio urbano. Sempre inseguita dalla Polizia, la berlina tedesca ha poi preso per la Specola, dove grazie alla complicità del buio è riuscita a far perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso per l'identificazione dei due occupanti dell'auto.