SEQUESTRI AL GRUPPO CIACCIA / CHIERCHIA LASCERA' LA PRESIDENZA DEL TERAMO

La nuova vicenda giudiziaria che interessa i fratelli Ciaccia, e della quale diano notizia in altro articolo (QUI) avrà riflessi anche sulla teramo Calcio. Anche se, infatti, la vicenda non interessa le quote della squadra teramana, perché si tratta di un provvedimento riconducibile alla sentenza di primo grado da parte del tribunale di Roma per una presunta distrazione di beni, sentenza che con rito abbreviato ha portato alla condanna a 5 anni di reclusione dei due fratelli, è possibvile che si abbiano riperciussioni in quanto tra le società oggetto di sequestro c'è anche quella amministrata da Massimo Chierchia, che per questo sarebbe in procinto di rassegnare le dimissioni da presidente della Teramo calcio. Sarà quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo managemet societario. Inoltre, la Figc potrebbe esprimere riserve sulla gestione della società, proprio nel momento in cui tutti erano fiduciosi su un positivo assenso alla nuova organizzaione.