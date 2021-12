SORPRESO MENTRE TENTA DI SCASSINARE I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DELL’OSPEDALE

Continuano i servizi di contrasto ai reati predatori coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Giulianova. Nella nottata i militari del Nucleo Radiomobile, infatti, hanno arrestato un giuliese di 36 anni già noto alle Forze dell'Ordine. L'uomo, infatti, era stato notato dal personale di vigilanza dell'ospedale di Giulianova mentre stava armeggiando con un grosso cacciavite attorno a due distributori automatici di bevande ed alimenti posizionati in una sala d'attesa dell'ospedale. L'immediato intervento dei Carabinieri richiesto dal vigilante ha permesso di bloccare il malfattore che stava tentando di allontanarsi con addosso ancora l'incasso dei distributori forzati, circa 50 euro, che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, giunto sul posto poco dopo. Oltre all'incasso, nelle tasche dei pantaloni del giuliese sono stati rinvenuti e sequestrati due cacciaviti da officina, utilizzati per forzare i due distributori automatici. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e, subito dopo le formalità di rito in caserma, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Giulianova.