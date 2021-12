GUIDA UBRIACO, PROVOCA DUE INCIDENTI E PERDE AUTO E PATENTE

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova sono intervenuti nella frazione di Scerne di Pineto dove, poco prima, un uomo alla guida di una Giulietta aveva seminato il panico tra i pedoni e gli altri autobilisti a causa della sua guida spericolata, provocando anche due incidenti stradali con feriti fortunatamente lievi. I Carabinieri sono riusciti a fermare il "pirata della strada" poco dopo aver provocato un incidente nei pressi di una rotatoria in corrispondenza di una concessionaria auto lungo la Nazionale. L'uomo, un rumeno di 37 anni, è stato trovato positivo all'alcol test effettuato dai militari dell'Arma. Nei suoi confronti è quindi scattato l'immediato ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo. Inoltre è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per guida in stato di ebbrezza. L'altro conducente rimasto coinvolto nell'incidente è stato trasportato presso l'ospedale di Giulianova ma se l'è cavata solo con qualche contusione.