ARRESTATO GIULIESE CON LA DROGA NEL GIUBBOTTO, PER BLOCCARLO SPRUZZANO LO SPRAY URTICANTE

Nella nottata i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno fermato un'autovettura con a bordo un giuliese che non è apparso affatto tranquillo durante il controllo. I militari dell'Arma lo hanno così perquisito, rinvenendo in una tasca del giubbotto circa cinquanta grammi di hashish. Il giovane, già noto ai militari dell'Arma, una volta accompagnato in caserma per le formalità di rito ha finto una crisi di nervi, per poi tentare la fuga aggredendo anche i Carabinieri i quali, per immobilizzarlo, sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante. Il giuliese è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre l'arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari. Nella mattinata è prevista a Teramo l'udienza di convalida dell'arresto.