SE NE È ANDATO FILIPPO BUONGRAZIO, UOMO DI SCUOLA, DI POLITICA, DI SINDACATO E DI CULTURA

Uomo di scuola e di politica. Uomo di impegno e di cultura.

Uomo.

Filippo Buongrazio si è spento oggi, vinto da una malattia contro la quale aveva combattuto senza mai perdere quella sua spinta vitale, che ne aveva fatto una delle persone più conosciute e amate della città. Dirigente scolastico quando ancora si chiamavano presidi, sindacalista attento ai bisogni veri dei lavoratori, consigliere comunale, aveva quel suo stile unico, che svelava la capacità di creare immediata empatia con tutti. Non aveva bisogno di urlare, riusciva a convincere con la forza del sorriso e con la potenza delle sue certezze.

Padre amatissimo, aveva donato ai figli l’amore per la cultura, per le arti, per quel sapere fatto di sani e profondi studi, che costituiscono la vera ricchezza di ogni uomo.

Di ogni uomo come Filippo Buongrazio, che seppe essere anche “mister” fortunato, conducendo la squadra della sua scuola, il Pascal, alla vittoria del campionato nazionale studentesco.

Teramo lo saluterà domani, alle 15,30, nella chiesa del Sacro Cuore a Via Pannella.