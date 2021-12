VIDEO-FOTO/ FRANA UN COSTONE A PIANO DELLA LENTA, EVACUATA UN'ABITAZIONE

E’ stata una notte di terrore quella vissuta, tra sabato e domenica, dai residenti di un’abitazione lungo la strada che collega il quartiere di Piano della Lenta a Putignano La casa ad un piano è stata infatti raggiunta da un movimento franoso prodotto dal dispaccio di un costone di collina, molto probabilmente a causa delle piogge torrenziali delle scorse settimane. Per fortuna terra e massi hanno raggiunto e danneggiato soltanto un laboratorio annesso all’abitazione, nella sua parte posteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere parte della frana, a recintare l’abitazione, dichiarandola inagibile per via del rischio di ulteriori e più importanti smottamenti. La famiglia composta da tre persone è stata evacuata e per loro l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un alloggio in un albergo cittadino, in attesa dei necessari interventi di messa in sicurezza nella zona.



