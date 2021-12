TRE CIRCOLI PRIVATI FITTIZI MULTATI DALLA POLIZIA LOCALE, IN UNO C'ERANO 1.600 FALSI SOCI

Il N.O.A. della Polizia Locale di Teramo, nell'ambito di servizi mirati ad individuare attività illegali nei locali modificati in circoli privati, ha svolto nei giorni scorsi un attività di controllo e di verifica.

L'indagine, durata circa un mese, ha portato all'accertamento di diverse situazioni di irregolarità. Una pubblica sala biliardi priva di autorizzazione e requisiti di sorvegli abilità; un locale di pubblico spettacolo privo sia di licenza del T.u.l.p.s che di relativa dichiarazione di agibilità e due locali pubblici di somministrazione privi di ex licenza di polizia. Le sanzioni elevate ammontano a circa 15.000€; tutti i trasgressori saranno soggetti ad ordinanza di cessazione dell'attività in difetto di autorizzazione, mentre alcuni verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria in relazione a violazioni di natura penale.

E' crescente il fenomeno dei locali pubblici che ricorrendo alla formula del circolo privato, eludono la normativa, soprattutto quella fiscale, la quale prevede forti agevolazioni ed esenzioni per l'associazionismo. Le finalità di associazionismo appunto, nei casi rilevati soltanto dichiarate, celano scopi meramente lucrativi. Tesseramenti effettuati al momento nei confronti di pubblico indiscriminato, pagamento di biglietti all'ingresso sotto forma di "contributi", prezzi elevati delle consumazioni assolutamente incompatibili con la pretesa natura associativa, sistema di chat private per pubblicizzare spettacoli senza dare troppo nell'occhio: questi alcuni degli escamotage cui si ricorre per eludere la normativa alla quale sono invece soggetti bar, ristoranti, discoteche ed altri locali di pubblico spettacolo che a loro volta subiscono gravi danni da questa forma concorrenziale abusiva.

Il Comando di Piazzale San Francesco, ha così deciso di stringere la morsa sulle attività illegittime per arginare il fenomeno sul nascere e scongiurare la proliferazione dei "finti" circoli privati in città.