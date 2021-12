NUOVO ALLARME BOMBA IN UNA SCUOLA, STAVOLTA ALLE ELEMENTARI

Non era alla San Giuseppe in centro, come erroneamente riportato, ma in quello dell'ex Molinari in piazza Aldo Moro l'allarme bomba che ha costretto la dirigenza ad allertare i vigili del fuoco e a far sgombrare la scuola. I ragazzi sono tutti radunati nel parcheggio del Tigre e i Vigili stanno recuperando i cappotti. Una situazione già vista in città, che questa volta tocca bambini più piccoli rispetto alla "tradizionale" vicenda che interessa le superiori. È forse la prima volta che un allarme interessa una elementare





