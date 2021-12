“BOMBAROLI SCATENATI” / ALLARME ANCHE AL MILLI

Nuovo allarme bomba, in città, a pochi minuti da quello che sta interessando l'ex Molinari, arriva anche (e in questo caso è il terzo in pochi mesi) al Milli. Ancora una volta l'istituto della preside Divisi viene preso di mira da qualche imbecille col vizio della telefonata minatoria