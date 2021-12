FOTO/ NUOVO ALLARME BOMBA: DOPO LA MOLINARI E' TOCCATO AL MILLI: L'ANONIMO HA CHIAMATO LA POLIZIA

Nuovo allarme bomba, in città, a pochi minuti da quello che sta interessando l'ex Molinari, arriva anche (e in questo caso è il terzo in pochi mesi) al Milli. Ancora una volta l'istituto della preside Manuela Divisi viene preso di mira da qualche imbecille col vizio della telefonata minatoria. A telefonare una voce maschile al centralino della Polizia. Tutta la scuola è stata evacuata e si trova ai tigli.

Con il Milli di oggi siamo al quartol falso allarme bomba in un mese.