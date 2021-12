SANZIONI ANCHE IN ABRUZZO E A TERAMO PER LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI NON VACCINATI

I Carabinieri del NAS di Pescara, hanno eseguito oltre 70 fra controlli e verifiche in merito all’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, alla conformità formale delle certificazioni di esenzione e sull’abusivismo sanitario.

I controlli sono stati eseguiti in strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, ambulatori, farmacie e parafarmacie. Nr. 6 operatori sanitari, tra medici, farmacisti e infermieri, delle province di Pescara e Teramo sono stati sanzionati amministrativamente in quanto inadempienti all’obbligo vaccinale e privi del certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS-Cov-2, o comunque muniti di certificato non conforme ai dettami stabiliti dal Ministero della Salute con la circolare n. 35309 del 04.08.2021.

A Pescara tre persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica poiché ritenute autori del reato di esercizio abusivo della professione di farmacista: in una parafarmacia cittadina i NAS hanno documentato che la vendita dei farmaci SOP e OTC avveniva da parte di operatori privi del titolo abilitante all’esercizio della professione di farmacista. L’intera unità immobiliare è stata sottoposta a sequestro preventivo.

In totale sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 2000,00 euro.