AUTO CONTRO TIR, PERDE LA VITA UNA TERAMANA DI 57 ANNI

Una teramana di 57 anni, Antonella Comi, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Forlì e Cesena, sulla carreggiata sud.-

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembra che il Suv Nissan Qasqai condotto dal marito, Bruni Rofi, perito assicurativo, e sui cui la donna viaggiava sul sedile passeggero, è finita per cause in corso di accertamento contro un camion, che si trovava fermo in una piazzola di sosta. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.10, al chilometro 89 in direzione Ancona, tra Forlì e Cesena, nei pressi della stazione di servizio Bevano

Nella carambola la stessa autovettura ha infine impattato con un terzo veicolo, un’altra macchina, che sopraggiungeva da dietro. La notizia dell’incidente e della morte di Antonella Comi ha colpito l’intera città, dove la 57enne viveva e lavorava all’ufficio scolastico provinciale.

I sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze, un’auto con il medico a bordo e l’elicottero del 118. Per la donna non c’è stato niente da fare, il marito invece dovrebbe essere dimesso in giornata. Ferita anche una terza personale nell’altra auto.