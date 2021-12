VIGILIA DI ASSEMBRAMENTI NEI BAR DEL CENTRO CON RISSA, SITUAZIONE FUORI CONTROLLO. E' MANCATA L'ORDINANZA DEL SINDACO

Assembramenti non controllati tra i tavoli nei tre bar di piazza Martiri, una rissa davanti al supermercato Tigre di via Carducci ed una strada bloccata per assembramenti. Questa è la situazione di questa vigilia di Natale a Teramo. L'episodio più inquietante, è quello della rissa: alcune bande di giovani si sono date appuntamento davanti al supermnercato e all'arrivo di due pattuglie della volante e tre della polizia locale, si sono dileguate. Tutti erano presumibilmente ubriachi.

Le forze dell'ordine non riescono a controllare la situazione che è definita "drammatica". I porticati sono impraticabili e all'interno dei locali non c'è spazio a causa dell'affollamento generalizzato.

Per non creare una turbativa di ordine pubblico, le forze dell'ordine non possono intervenire a causa del gran numnero di persone concentrate in tutti i bar. Sicuramente bisognava prevenire la situazione con un'ordinanza comunale, del Sindaco che è mancata. Tutti i bar sono quindi compromessi, riferiscono le stesse forze dell'ordine.

Al Macchiato 2 in via de Albentiis è intervenuta la Polizia perchè davanti al locale la strada era stata bloccata dagli avventori.

Non c'è un bar che si salvi, la situazione è fuori controllo. L'età media dei protagonisti degli assembramenti va dai 45 anni in sotto.