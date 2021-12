CADE ALBERO PER IL VENTO IN VIALE EUROPA (VILLA PAVONE) SU UN'AUTO

Attenzione agli alberi. Il vento di queste ore ha messo a dura prova i Vigili del Fuoco di Teramo, che ieri sera sono dovuti intervenire in viale Europa perchè un albero è caduto per il forte vento su un'auto. Per fortuna nessun danno alle persone.