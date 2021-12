COLPITO DA UNA FUCILATA, CACCIATORE RISCHIA DI PERDERE UN OCCHIO

E' accaduto stamattina in contrada Pignotto a Controguerra. Un uomo di 35 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente di caccia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'uomo è stato raggiunto da diversi pallini da fucile in varie zone del corpo ma quello che preoccupa al momento sono le condizioni di un occhio. Il 35enne: L.G. è stato accompagnato al Mazzini dal personale del 118.