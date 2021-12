ROSETO/ SI TOGLIE LA VITA A 52 ANNI ESPERTO SUBACQUEO

Si è suicidato, impiccandosi, poco prima di pranzo nella sua casa a Roseto degli Abruzzi. R.C di 52 anni era un uomo pieno di vita e di interessi, per questo la sua morte ha destato un certo sconcerto in chi lo conosceva. Amava la musica, ballava per passione ed era un sub di professione. Lascia il figlio, giovanissimo e tanto sconforto. Sul posto per i soccorsi di rito i sanitari del 118. Sconosciuti i motivi del gesto.