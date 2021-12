VERNA: «IL NUOVO "FURBETTO" COL PASS DISABILI SCOPERTO DIMOSTRA IL NOSTRO IMPEGNO, MA VOGLIAMO SCOPRIRLI TUTTI...»

La notizia dell'ennesimo utilizzatore del pass disabili anche dopo il decesso del disabile stesso, scoperto dai vigili urbani, dimostra il grande impegno della nostra polizia locale che, su input dell'amministrazione comunale, sta cercando di debellare un fenomeno che manifesta, in chi se ne fa artefice, profonda inciviltà e totale mancanza di rispetto e senso civico. Sei punti tolti dalla patente e 168 euro (che francamente sembrano pochi): in tali sanzioni è incorso chi è stato recentemente colto nella irregolarità.

Questa amministrazione sta lavorando e continuerà a farlo affinché tali atti, vengano debellati il più possibile dalla nostra città. Nella certezza che prima o poi verranno scoperti tutti, si invitano i familiari della persone decedute ed in possesso di un pass per disabili, a riconsegnarlo il prima possibile alla polizia locale, presso gli uffici di piazzale San Francesco. Nel frattempo chiederò alla polizia locale di consegnare all’ufficio anagrafe l’elenco dei titolari del pass, in modo da incrociare i dati per ogni nuovo decesso registrato in tempo reale.

Maurizio Verna

Assessore municipale alla Polizia municipale e sicurezza urbana