RICOVERATO PER COVID IL CONSIGLIERE REGIONALE TERAMANO NO-VAX MARCO CIPOLLETTI

Tra i contagiati del piccolo “focolaio” creatosi in Consiglio Regionale, che se si diffondesse potrebbe mettere a rischio i lavori stessi dell’assemblea, sta destando una certa apprensione il ricovero del teramano ex cinquestelle oggi gruppo misto Marco Cipolletti. Se, infatti, per gli altri due consiglieri risultati positivi, cioè Guerino Testa e Fabrizio Montepara, si tratta di un contagio sostanzialmente asintomatico, per Cipolletti che è convintamente no-vax, è stato necessario ricorrere al ricovero, nel reparto Covid di terapia subintensiva del Mazzini. Il consigliere regionale, era stato visitato qualche giorno fa e sembra che i medici volessero già ricoverarlo, ma Cipolletti avrebbe rifiutato sostenendo di volersi curare a casa. La situazione è però cambiata e si sono manifestati i sintomi di una polmonite bilaterale da Covid, rendendo il ricovero inevitabile