VIDEO-FOTO/ LE "SCINTILLE" DELLA GRIGLIATA INCENDIANO LA RIMESSA, DANNI PER MIGLIAIA DI EURO

Tragedia sfiorata a Pagliaroli di Cortino dove le scintille della legna nel camino, sprigionatesi durante la cottura di una grigliata sulla brace, hanno provocato un incendio che ha distrutto la rimessa attigua all’abitazione dell’81enne P.D.F.

Fortunatamente, né il proprietario dell’abitazione né la moglie, in quel momento impegnata nella cottura della carne, hanno riportato ferite. Solo il locale di servizio, sulla parete esterna del quale è stato costruito il bel camino in pietra, e che ospitava arredi e alcuni elettrodomestici tra cui un congeatore, ha riportato danni, stimabili in qualche decina di migliaia di euro.

