FOTO/ FRONTALE NELLA GALLERIA SANT'ANNA: DUE PERSONE IN PROGNOSI RISERVATA

Incidente stradale sulla provinciale che da Fiumicino va a Sant' Onofrio, sotto la galleria S Anna, all'ora di pranzo. Si è trattato di un frontale tra due auto: una Ford Fiesta ed una Bmw i cui due conducenti dei mezzi sono stati ricoverati entrambi in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo. Si tratta di un cinese: Y.J.F. di 49 anni che era a bordo di una BMW e di un giovane di 27 anni: D.D.L.di Caprafico. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Campli, l'occupante della BMW, sembra abbia perso il controllo del mezzo finendo contro il giovane teramano, forse per un colpo di sonno. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa per un paio di ore.