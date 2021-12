FUOCHI FUORILEGGE, LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA MATERIALE IN UNA TABACCHERIA

Attività di contrasto ai prodotti pirotecnici fuorilegge. La Polizia Locale di Teramo, nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio e su indicazioni fornite dall'Ufficio di Gabinetto Questura di Teramo, ha proceduto ad ispezionare quattro esercizi commerciali di vendita di fuochi d'artificio. Nell'ambito dei controlli ed in applicazione del D.lgs n.123/2015, il quale recepisce la Direttiva 2013/29/UE, sono stati individuati in una tabaccheria materiali non conformi alla normativa di riferimento, disponendo l'immediato ritiro dal commercio e contestuale smaltimento coattivo. Una vera e propria piaga quella del commercio abusivo di prodotti pirotecnici, la quale, oltre a costituire una pratica assolutamente non consentita, mette a repentaglio ogni anno l'incolumità delle persone con bilanci sempre più allarmanti in termini di vittime.