MULTATO UN LOCALE CHE SOMMINISTRAVA ALCOLICI IN CENTRO

Controlli a tappeto della Polizia locale di Teramo. Le ultime disposizioni governative sommate alle ordinanze sindacali, in virtù dell'aggravio esponenziale della situazione epidemiologica, hanno portato gli uomini di Piazzale San Francesco ad una stretta su coloro che si ostinano a non rispettare le regole. Sul fronte della certificazione verde, cinquanta sono state le persone controllate. Sul fronte dell'ordinanza emanata dal Sindaco D'Alberto, ispezionati una decina di pubblici esercizi tra i quali uno sorpreso a somministrare alcolici nonostante l'espresso divieto. Si accertava, altresì, un pubblico esercizio che non effettuava i prescritti controlli di verica del green pass, sanzioni per un importo di Euro 400.00. Episodi isolati rispetto alla maggioranza della popolazione che ha dimostrato sensibilità e senso di responsabilità a fronte dell'aumento dei contagi.