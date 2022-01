UN CAPODANNO TRANQUILLO SOTTO IL PROFILO DEI BOTTI MA TANTI MINORENNI UBRIACHI CHE HANNO CHIAMATO IL 118

Nonostante i divieti e le restrizioni, in molte citta' italiane il nuovo anno e' stato accolto con fuochi d'artificio e lancio di botti, facendo registrare alcuni incidenti. Un primo bilancio, al momento, parla di un ferito grave a Taranto, un uomo colpito da un proiettile a Napoli e un ragazzo in condizioni critiche in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. A Roma, invece, sono stati lanciati dei petardi sui passeggeri della Metro B e sui passanti all'ingresso della fermata Colosseo.

Nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, poco dopo la mezzanotte un giovane e' rimasto ferito a causa di alcuni petardi che stava facendo esplodere. Il ragazzo avrebbe riportato gravi lesioni sia alla mano destra che a quella sinistra.

Tutto tranquillo, invece, in provincia di Teramo dove si è però registrato un altro fenomeno: quello dei minorenni che a causa dell'abuso di alcol hanno chiamato i sanitari del 118, perchè si sentivano male. Una decina le telefonate arrivate al centralino del Mazzini. In tutti i casi (che si sono registrati soprattutto lungo la costa ed un caso anche a Teramo) sono intervenuti gli operatori con autoambulanze per prestare i soccorsi ai giovanissimi che si sentivano male.