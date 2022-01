DIPENDENTI POSITIVI AL COVID ALL’UFFICIO ANAGRAFE DI TERAMO: DOMANI SARÀ CHIUSO

Domani lunedi 3 Gennaio, l'ufficio anagrafe del Comune di Teramo, resterà chiuso. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all'accertata positività di alcuni dipendenti, che ha fatto scattare il relativo protocollo. Nella stessa giornata di domani, i locali dell'ufficio anagrafe saranno sanificati mentre i cittadini che avevano un appuntamento, saranno ricontattati in settimana. Si ricorda ad ogni modo che è possibile, per quanto riguarda i certificati, utilizzare la piattaforma online.