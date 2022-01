CONTROLLI COVID DI FINE ANNO, 19 TERAMANI MULTATI

Nella settimana dal 27dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 le Forze di Polizia (Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e le Polizie Locali dei Comuni di Teramo, Alba Adriatica, Ancarano, Campli, Castellalto, Civitella del Tronto, Controguerra, Corropoli, Crognaleto, Giulianova, Montorio al Vomano, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Pineto e Tortoreto hanno effettuato sull’intero territorio provinciale, in base alle disposizioni impartite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni imposte dal d.l. 172/2021 di cui si riportano a seguire gli esiti in dettaglio.In particolare risultano:

• 3 455 Persone c ontrollate ( green pass ex art. 9bis – 9 septies D.L. 52/2021 )

• 10 Persone s anzionate ( green pass ex art. 9bis – 9septies D.L. 52/2021 )

• 9 Persone s anzionate ( dispositivi di protezione ( ex art. 4 D.L. 19/2020 )

• 5 18 Attività o Esercizi ( controllati ex art. 9bis D.L. 52/2021 )