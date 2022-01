VIDEO / RAFFICA DI FURTI A NEPEZZANO, I CITTADINI SI ORGANIZZANO PER DIFENDERSI DA UNA BANDA DI STRANIERI

A Nepezzano, frazione di Teramo, la gente è spaventata ed arrabbiata. Il mese di dicembre le abitazioni della zona sono state bersaglio di scorribande di ladri, forse stranieri, che viaggiano su un'Audi di colore nero più volte segnalata in zona alle forze dell'ordine. I residenti hanno tenuto in incontro in chiesa per decidere come organizzarsi per difendersi da questa razzie che non si sono fermate nemmeno nel giorno di Natale

