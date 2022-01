SI SUICIDA SPARANDOSI UN COLPO DI FUCILE ALL'ADDOME, 66ENNE TERAMANO

Si è tolto la vita, sparandosi con un fucile regolarmente detenuto in quanto cacciatore, un pensionato, sposato e padre che risiedeva in contrada Controfino a Castiglione Messer Raimondo. M.T aveva 66 anni ed aveva una patologia importante che curava da tempo. Si è ucciso sparandosi un colpo di arma da fuoco all'addome con il fucile con il quale si recava di tanto in tanto a caccia, nel giardino della sua casa in campagna. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze dei famigliari. Sul posto per i rilievi i sanitari del 118.