LA SOVRINTENDENZA DENUNCIA LA PITTURA DELLA PINACOTECA CIVICA, DIRIGENTE E FUNZIONARIO DEL COMUNE DI TERAMO FINISCONO INDAGATI

Due dipendenti comunali dell’ufficio tecnico del comune di Teramo: il dirigente e il Rup sono indagati dalla Procura per danneggiamento e abuso d’ufficio. Sarebbero queste le ipotesi di reato al vaglio dell’inquirenti per aver, lo scorso mese di giugno, cercato di ritinteggiare la facciata esterna della pinacoteca civica. La palazzina che risale al 1920, di stile liberty era messa male e aveva anche il cornicione pericolante, per questo motivo l’amministrazione comunale decise di intervenire.



E’ stata la Sovrintendenza a decretarne lo stop con la sospensione dei lavori, con una lettera di diffida al Comune, ed una denuncia alla Procura della Repubblica e ai Carabinieri.

A sostegno di questo intervento erano scesi in piazza molti personaggi del mondo della cultura che non è bastato, però, ad evitare la denuncia e a far scattare l’inchiesta.