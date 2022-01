EVADE PER ANDARE AL BAR, POI CERCA DI FUGGIRE, MA FINISCE IN MANETTE

I carabinieri, nel controllare C.F., pregiudicato quarantatreenne, ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Alba Adriatica, hanno accertato che era evaso. Le immediate ricerche dell’uomo hanno permesso di rintracciarlo poco dopo, nei pressi di un bar del Lungomare. Nonostante un rocambolesco tentativo di fuga a piedi l’uomo è stato bloccato poco dopo ed è stato condotto in Caserma dove è stato dichiarato in arresto. Sarà sottoposto a processo con rito direttissimo presso il Tribunale di Teramo dove dovrà rispondere dei reati di evasione e resistenza a Pubblico ufficiale