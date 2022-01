GODEVANO DI PENE ALTERNATIVE, MA... A MODO LORO, ARRESTATI DUE PREGIUDICATI

I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro, invece, hanno tratto in arresto D.A., trentottenne pregiudicato di origini campane. L’uomo, che si trovava già ristretto in detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Martinsicuro, è stato catturato su ordine dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ascoli Piceno al quale i militari, nei giorni precedenti, avevano segnalato numerose violazioni (tra cui anche alcune evasioni) della misura restrittiva in atto. Per l'uomo si sono quindi aperte le porte del carcere di Cassino.