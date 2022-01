FOTO/ SFIORATA LA TRAGEDIA STANOTTE TRA VIA FLAIANI E VIA PO PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTO

Sfiorata la tragedia questa notte lungo le vie Flajani e Po, a causa delle forti raffiche di vento che hanno flagellato l'intera provincia. Ampie e pesantissime porzioni di tetto in 'pannelli sandwich' sono state sradicate dal grosso condominio a 7 piani al numero 6 di via Flajani, finendo sulle strade, sulle rampe dei garage del palazzo confinante, trascinando con sè anche pezzi di laterizio, rivestimenti e anche blocchi di travertino.

E' successo attorno alle 2 e il fragore con cui tutto il materiale è piombato in strada è stato avvertito dall'intero circondario, nella zona tra via don Sturzo e via Pannella: l'ora e l'avvio della giornata festiva dell'Epifania hanno fortunatamente contribuito a rendere meno pesante dei soli danni materiali il bilancio del drammatico incidente.

Erano infatti pochissime le macchine in transito e soprattutto i pezzi di materiale, pesanti e senza controllo, non hanno centrato le finestre delle abitazioni die due grossi condomini confinanti. L'azione del vento ha evidentemente forzato gli agganci del materiale, per la verità inusuale e fin troppo leggero per costituire copertura, anche se superficiale, di un palazzo, facendoli saltare e rimuovendo la porzione orizzontale della copertura, che è volata via, a diverse decine di metri di distanza dal condominio, disperdendo tutt'attorno mattoni e pezzi di marmo.

Sul posto è arrivata la squadra di reperibilità tecnica del Comune che ha provveduto a transennare sia via Flajani che via Tirso e bloccato il transito su via Po. successivamente sono intervenuti il vigile ecologico e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei grossi pezzi di tetto venuti giù. Il traffico è stato interrotto per oltre tre ore e riaperto soltanto dopo la pulizia delle strade dal materiale precipitato. I vigili del fuoco hanno stilato un rapporto sull'accaduto sulla base del quale andranno fatte le valutazioni sui motivi per cui la copertura abbia ceduto nonostante le forti raffiche di vento.