COPPIA TROVATA MORTA IN CASA IN PIENO CENTRO

E' una vera e propria tragedia, quella che scuote in queste ore San San Salvo dove due anziani, un 90enne, e una 87enne, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. La coppia viveva in pieno centro, in Corso Garibaldi. A dare l'allarme, è stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con gli anziani genitori. Stando ad una prima ricostruzione, i decessi sarebbero avvenuti durante la notte, probabilmente a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Sul caso è stata aperta un'indagine.