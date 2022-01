LA LETTERA / "SEQUESTRATO DA UN CERTIFICATO CHE NON ARRIVA DA 8 GIORNI"... UNA VERGOGNA

Buonasera,

Sono una vostra lettrice, ormai rimanete solo voi a cui posso scrivere. Mio marito, vaccinato con 3 dosi e positivo il 17.12 negativizzato il 30.12 è già in possesso del green pass di guarigione rilasciato dal suo medico il giorno 2.1.2022, non può rientrare a lavoro perché manca il certificato la fine quarantena che la ASL dopo innumerevoli chiamate e diversi solleciti rivolti agli operatori e ben 3 email, ancora non invia dopo 8g dalla negativita! È una cosa assurda....e questo perché la positività è iniziata con una vecchia procedura e ora non sanno come risolvere? Si può rimanere chiusi in casa in attesa di una lettera "inutile" che autorizzi un cittadino a tornare a svolgere il suo dovere?

Distinti saluti.

Lettera firmata