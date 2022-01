ACCOLTELLATO ALL'ADDOME, E' IN FIN DI VITA UN GIOVANE 26ENNE

Un tunisino di 26 anni è stato trovato in fin di vita nel tardo pomeriggio di oggi, e dopo essere stato accompagnato alla guardia medica di Villa Rosa, viste le gravi condizioni è stato portato al Mazzini per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.



Il giovane è stato accoltellato all’addome e al petto. A quanto sembra è stato raggiunto all'addome da un coltello con una grossa lama. Sconosciuti per ora i motivi del gesto.

Sul posto i carabinieri della stazione di Martinsicuro, assieme a quelli del nucleo operativo della Compagnia di Alba Adriatica, stanno indagando per chiarire la dinamica.