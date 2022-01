TENTA DI IMPICCARSI IN CELLA, SALVATO DA UN POLIZIOTTO

Nelle ore serali di ieri 07 gennaio, dopo le ore 19:00 circa, nella Casa Circondariale di Teramo, un Agente di Polizia Penitenziaria è riuscito a sventare un tentativo di suicidio messo in atto da un detenuto.

Le condizioni lavorative all’interno dell’istituto Teramano (la situazione è Critica in tutti gli Istituti Abruzzesi), sono diventate proibitive per la grave carenza di personale di Polizia Penitenziaria, ricordiamo che mancano circa 50 Poliziotti !!

Proprio per questa gravissima carenza di personale, ieri sera il Poliziotto intervenuto nel salvataggio del detenuto si trovava a svolgere una doppia mansione, che comprendeva la sorveglianza di due sezioni detentive per un totale di circa 100 detenuti. Richiamato da grida e confusione, l’Agente accorreva nel reparto e capito immediatamente quanto stava per accadere, riuscendo a sventare l’estremo gesto del detenuto, che stava tentando di togliersi la vita, impiccandosi alle sbarre della finestra del bagno della propria cella. Il Poliziotto durante l’intervento ha riportato anche un infortunio ad un dito della mano , ma ha comunque continuato il normale servizio. Il detenuto salvato è ricoverato in ospedale per accertamenti.

Chiediamo un organizzazione del lavoro REALE che tuteli i Poliziotti Penitenziari e dia precise indicazioni tenendo conto delle ESIGUE unità oggi in servizio!!! Non possiamo più tollerare ciò che sta accadendo negli Istituti Penitenziari!

Da un’analisi dei recenti fatti di cronaca non è difficile comprendere che il sistema carcere è al collasso, per fattori che da anni denunciamo senza ricevere alcun riscontro. Basti pensare che solo ieri, nel pieno di una pandemia, dopo più di un anno di denunce da parte di questa O.S., è stato reso il green pass obbligatorio con D.L. 01/2022 Art 3 per effettuare colloqui visivi in presenza con i detenuti all’interno degli Istituti Penitenziari.

Il Si.N.A.P.Pe si complimenta con l’Agente Scelto di Polizia Penitenziaria e con i Medici di Guardia della ASL Penitenziaria che

hanno garantito ancora una volta la sicurezza e protetto la vita e l’incolumità dei ristretti dell’Istituto.

Il Segretario Regionale del SINAPPE Alessandro Luciani:

Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria