CANCELLATO "PER COVID" IL TRENO PESCARA - TERAMO DI QUESTA MATTINA

Cancellato "causa covid" il treno Pescara - Teramo in partenza alle 9,25 di oggi dalla stazione centrale del capoluogo adraitico. Secondo quanto riferito a certastampa dalla Polfer, infatti, la direzione compartimentale di Trenitalia è stata costretta a sopprimere il treno per mancanza di personale. I contagi Covid hanno pesantemente colpito il registro presenze dello scalo pescarese, provocando "vuoti" che è stato necessario coprire con spostamenti di personale, sacrificando le corse minori, quale appunto quella Pescara - Teramo, per garantire quelle a lunga percorrenza. Per i passeggeri, disagio e la necessità di raggiungere Teramo con la corsa sostitutiva in pullman.

Oggi Trenitalia cancellerà circa 180 treni regionali, il 3% dell'offerta locale, per "la riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi Omicron". I regionali cancellati in tutta Italia sono circa 550, ma in buona parte sostituiti da bus. Qualche cancellazione anche nel mondo delle Frecce ma i viaggiatori sono informati preventivamente via sms e mail. Gli Intercity invece, al momento sono regolari.