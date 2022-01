AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SI IMPICCA ALLA SOFFITTA DI CASA

Ha destato impressione e sgomento la notizia della morte di un giovane amministratore di condominio, trovato senza vita nella sua abitazione a Teramo, in viale De Gasperi.

Il geometra 50enne si sarebbe impiccato alla soffitta e a nulla sarebbero valsi i tentativi di soccorrerlo. Sull'episodio sono intervenuti gli agenti della squadra volante della Polizia di Stato che hanno eseguito i rilievi e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Per permettere i funerali si attende l'autorizzazione della magistratura alla riconsegna della salma ai familiari.