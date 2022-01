BAINAIT / E' LUCIANO D'AMICO L'OSPITE DI QUESTA SERA, TRA UNIVERSITA' E POLITICA, DIRITTI E COVID... SUL FILO DELLA "QUASITA'"

L’ex magnifico rettore dell’università di Teramo, Luciano D’Amico, sarà ospite questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, il professor D’Amico parlerà di cultura, di Covid e Costituzione, di politica e di quasità e non mancheranno momenti di racconto personale. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116