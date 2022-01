E' MORTO "PEPPINO" LISCIANI, UNA VITA SPESA PER FAR CRESCERE BAMBINI MIGLIORI

E’morto Giuseppe “Peppino” Lisciani, fondatore e patron della Liscianigiochi. Aveva 81 anni. Originario di Notaresco, è stato insegnante nelle scuole elementari. Poi, laureatosi in pedagogia all'Università dell'Aquila, è passato a insegnare storia, filosofia, pedagogia e psicologia nei licei scientifici e negli istituti magistrali.Ricercatore all'Università La Sapienza di Roma, fu assistente alla cattedra di pedagogia del professor Mauro Laeng. Agli inizi degli anni Settanta, fonda la casa editrice Eit, con la quale comincia a pubblicare e dirige la collana di pedagogia e didattica Educazione Nuova, suddivisa in Teoria e Strumenti, a cui collaborano i maggiori nomi della pedagogia italiana e internazionale. Nel 1975 riceve la medaglia al merito educativo del presidente della Repubblica Italiana Giovanni Leone. Nel 1980 per iniziativa di Giuseppe Lisciani e con la direzione del critico letterario Renato Minore, esce la collana “C'era non c'era” composta da racconti per ragazzi della scuola elementare narrati da scrittori italiani famosi che non hanno mai, o raramente, scritto per ragazzi, come Alberto Moravia, Giulio Andreotti, Cesare Zavattini, Tiziano Sclavi e molti altri nomi noti del panorama culturale e letterario italiano. Nel 1989 fonda l'azienda di famiglia Liscianigiochi, in seguito Gruppo Lisciani.