GUARDA IL VIDEO / L’ABRUZZO (PER ORA) RESTA IN ZONA GIALLA

l'Abruzzo resta in zona gialla. Per ora. Anche se i governatori di tutte le regioni hanno chiesto al Governo di rivedere la classificazione, visto che le attuali differenze sono pressoché impercettibili. - “Oggi da Roma abbiamo ricevuto la visita del generale Saverio Pirro, responsabile della struttura di supporto territoriale al commissario straordinario per l’emergenza covid, che è venuto a complimentarsi di persona per il lavoro che ha fatto l’Abruzzo, soprattutto nella campagna vaccinale. Il generale ha messo in evidenza che ogni giorno superiamo del 30-40% il target prefissato di vaccinazioni. Ha inoltre fatto i complimenti per la campagna di screening che abbiamo adottato prima di riaprire le scuole. Per noi questo è un motivo di soddisfazione e di riconoscimento del buon lavoro che stiamo facendo nella difficoltà enorme che si vive in questa situazione di pandemia”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione dell’unità di crisi.



ASCOLTA MARSILIO