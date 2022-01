GAFFE DEL COMUNE : PEDONALIZZA IL CORSO E LO VIETA A: CARABINIERI, FINANZA E.. POLIZIA LOCALE

Va bene la pedonalizzazione. Va bene il voler vietare il Corso principale aI furgoni. Va bene l’idea di mettere, finalmente, divieti chiari e regole certe, ma che Corso San Giorgio potesse essere vietato addirittura …ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e …alla Polizia Locsle… proprio non ce l’aspettavamo. Invece, stando alla nuova segnaletica appena sistemata dal Comune, così sembrerebbe, visto che l’accesso è consentito solo a Polizia, Ambulanze d Vigili del Fuoco. E per non lasciare spazio al dubbio, c’è anche il loghetto del Poliziotto…(e non quelli delle altre Forze di Polizia - vedi sotto)

Dunque, da oggi a Teramo i Carabinieri potranno passare sul Corso solo a piedi… o magari chissà, a cavallo… come una volta… la Finanza solo a piedi o in bicicletta e la polizia locale solo a piedi o …in monopattino.. per la gioia dell'assessore...