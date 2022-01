"SOSPESI" PER INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA I FUNERALI DEL PROFESSOR GIUSEPPE LISCIANI

Sono per ora "sospesi" per disposizione dell'autorità giudiziaria, i funerali del professor Giueppe Lisciani, pedagostista, scrittore, editore ed industiale scompatso ieri all'età di 81 anni. Non si conoscono i motivi dell'interesse della magistratura, ma tutto lascerebbe intuire che sia stata aperta un'inchiesta sulla morte del conosciutissimo imprenditore. Di più, per ora, impossibile sapere. Ad occuparsi del rito funebre saranno le pompe funebri Gerardini di Giulianova, che confermano a certastampa di essere in attesa del nulla osta del magistrato, che potrebbe arrivare nelle prossime ore o, qualora fosse stato disposto l'esame autoptico, nei prossimi giorni.

LEGGI QUI L'AGGIORNAMENTO