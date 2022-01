LISCIANI / OGGI ISPEZIONE CADAVERICA, IL DECESSO DOVUTO ANCHE AL FREDDO, DOMANI FUNERALI IN DUOMO

E’ stata effettuata in mattinata l’ispezione cadaverica, che ha favorito la concessione del nulla osta del magistrato per la riconsegna della salma del professor Giuseppe Lisciani ai familiari, per la successiva celebrazione dei funerali. A ritardare i tempi sono state le modalità del decesso. L’anziano docente infatti sarebbe stato trovato senza vita all’aperto, nel giardino della sua abitazione, che avrebbe raggiunto, complici gli inevitabili problemi dell’età, senza che i familiari se ne accorgessero, nel corso della notte, come accertato dai carabinieri. Una notte estremamente rigida, con temperature anche sottozero, che avrebbero contribuito al decesso dell’imprenditore. Nessuna inchiesta dunque, solo necessari accertamenti disposti dalla Procura. I funerali si svolgeranno domani alle 16 in Duomo, celebrati dal vescovo, monsignor Leuzzi.