IMBRATTANO IL PARCHEGGIO SAN FRANCESCO, MA DAVANTI ALLE TELECAMERE…ADESSO AVRANNO UNA SETTIMANA PER EVITARE LA DENUNCIA

Imbrattano i muri del parcheggio San Francesco, ma vengono ripresi dalle telecamere di sorveglianza e, tra sette giorni, saranno denunciati, a meno che non si presentino spontaneamente, per una soluzione bonaria. Protagonisti dell’episodio, tre ragazzi, finiti sulla pagina facebook della Costruttori Teramani, mentre si divertono a scrivere, alle 17 di oggi, sui muri della struttura, frasi come Let me bleed, ovvero “lasciami sanguinare”, titolo di una canzone di Lil Peep, artista underground morto 21enne. I tre ragazzi, riconoscibilissimi dalle immagini delle telecamere, avranno adesso una settimana per riparare alla loro “vandalata”, altrimenti questa loro inutile bravata si trasformerà in un problema molto più serio, quando sarà formalizzata la denuncia