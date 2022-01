UN VACCINO OGNI DODICI SECONDI: UN SUCCESSO L’OPEN NIGHT CONTRO IL COVID

Milleduecento vaccini in quattro ore. Ovvero trecento l’ora. Cioè cinque vaccini al minuto. Uno ogni dodici secondi. È stata un successo l’Open night organizzata dalla Asl e dal Comune, ieri dalle 20 alle 24 al Parco della Scienza. Nonostante il freddo, moltissimi teramani si sono messi in fila per ricevere la loro dose. Non era richiesta la prenotazione, trattandosi di un evento “open”, ma tutto si ə svolto con grande tranquillità, anche grazie al lavoro dei volontari che hanno assicurato la gestione della sicurezza. Numerose anche le prime dosi, a testimonianza dell’efficacia della muove norme introdotte dal Governo. Commentando la foto dei teramani in attesa, il Sindaco Gianguido D'Alberto ha scritto "Continuiamo ad andare verso il futuro proteggendoci insieme. Buonanotte Teramo 🌸"